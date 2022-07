Governo: Letta, 'spero e penso domani passo avanti in chiarimento Draghi-Conte' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "spero e penso che domani ci sarà un passo avanti nel chiarimento tra il presidente Draghi e Conte". Così Enrico Letta a In Onda su La 7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "checi sarà unneltra il presidente". Così Enricoa In Onda su La 7.

