Giornata mondiale del bikini: da Brigitte Bardot, a Ursula Andress le dive in due pezzi (Di martedì 5 luglio 2022) Oggi, 5 luglio si celebra la Giornata mondiale del bikini. Per questa particolare invenzione dobbiamo ringraziare Louis Réard, lo stilista francese che ha cambiato per sempre la storia della moda del beachwear. Il 5 luglio del 1946, infatti, Louis Réard presentò al mondo il primo costume da bagno a due pezzi che battezzò bikini. Sulle spiagge italiane ed estere è il costume ancora oggi che va per la maggiore, ogni donna ama sfoggiarlo sia a tinta unita che a fantasia. Courtesy of Miss bikini, collezione Spring/Summer 2022 Giornata mondiale del bikini: la sua storia Louis Reard riuscì a convincere la sua amica ballerina del Casino de Paris Micheline Bernardini a mostrare in pubblico il nuovo costume da bagno. Il capo era ...

