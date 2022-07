Fiamme in un ristorante nel Casertano, tre operai gravemente ustionati (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Tre operai sono rimasti gravemente feriti a Mondragone (Caserta) in un incendio avvenuto nel ristorante, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada statale Domiziana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Teano), che al loro arrivo hanno trovato la sala del ristorante invasa dalle Fiamme, generate probabilmente da uno scoppio avvenuto in cucina, in cui erano rimasti coinvolti anche i tre operai presenti in quel momento nella struttura. I pompieri hanno domato le Fiamme e soccorso le tre persone portandole fuori dalla struttura, consegnandole alle cure dei sanitari del 118, che hanno condotto d’urgenza i feriti, con gravi ustioni su tutto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Tresono rimastiferiti a Mondragone (Caserta) in un incendio avvenuto nel, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada statale Domiziana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Teano), che al loro arrivo hanno trovato la sala delinvasa dalle, generate probabilmente da uno scoppio avvenuto in cucina, in cui erano rimasti coinvolti anche i trepresenti in quel momento nella struttura. I pompieri hanno domato lee soccorso le tre persone portandole fuori dalla struttura, consegnandole alle cure dei sanitari del 118, che hanno condotto d’urgenza i feriti, con gravi ustioni su tutto ...

