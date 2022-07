Domato l’incendio a Posillipo, effettuati 80 lanci d’acqua (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato Domato l’incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fuorigrotta in un’area non abitata di macchia mediterranea. Con il coordinamento della Protezione civile della Regione Campania e l’intervento sia di un elicottero regionale che di un Canadair del Dipartimento Nazionale che hanno lavorato senza sosta, le fiamme sono state domate e la situazione è tornata alla normalità. Oltre 80 i lanci d’acqua necessari a spegnere le fiamme sotto la guida del Direttore Operazioni spegnimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È statoboschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fuorigrotta in un’area non abitata di macchia mediterranea. Con il coordinamento della Protezione civile della Regione Campania e l’intervento sia di un elicottero regionale che di un Canadair del Dipartimento Nazionale che hanno lavorato senza sosta, le fiamme sono state domate e la situazione è tornata alla normalità. Oltre 80 inecessari a spegnere le fiamme sotto la guida del Direttore Operazioni spegnimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

jungle1970 : @mbmarino Domato l'incendio? Ma dico io, non potevate accontentarvi solo degli autobus??? - LivornoPress : Cecina, domato l'incendio di sterpaglie vicino alle case (Foto e Video) - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Non è stato ancora domato l'#incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi nel #ParcodelPineto a #Roma. Un rogo di vaste… - sghidibudi : @disinformatico @philipmattei @EnzoCare2 E in quanto tempo è stato domato l'incendio (del veicolo, non degli oggett… - Man115tn1 : RT @rtl1025: ?? Non è stato ancora domato l'#incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi nel #ParcodelPineto a #Roma. Un rogo di vaste… -