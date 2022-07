Covid, ecco cos'è l'auto - sorveglianza e che s'intende per "contatto stretto". Consulta la circolare (Di martedì 5 luglio 2022) Il decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 229, ha introdotto nuove regole sulla quarantena per i cosiddetti "contatti stretti" di persone che sono risultate positive al Covid. ecco le indicazioni della ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 5 luglio 2022) Il decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 229, ha introdotto nuove regole sulla quarantena per i cosiddetti "contatti stretti" di persone che sono risultate positive alle indicazioni della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati. Colpa di anticorpi impazziti, utili per trovare person… - Adnkronos : #Covid, Bassetti: “Prevedo nuovo lockdown a luglio in Italia, ecco perché”. #ultimora - NicolaPorro : Nell’ultimo monitoraggio sul Covid, l’Iss parla di 'epidemia in fase acuta'. Ma gli stessi numeri del rapporto lo s… - Krissy_42 : arrivata a fare tampone 20 minuti prima della scorsa settimana e c'è tipo il triplo di fila. chi è che ha detto ch… - PappaletteraF : RT @Libero_official: Mentre l'Italia è alle prese con Omicron 5, nel mondo è stata rilevata una nuova variante che è capace di infettare an… -