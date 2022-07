Covid, Campania con il numero di positivi più alto d’Italia (Di martedì 5 luglio 2022) “Dobbiamo non drammatizzare ma tenere gli occhi aperti: ieri la Campania aveva il numero più alto d’Italia di positivi. E’ la conferma del fatto che siamo una regione delicata, difficile, a rischio per la densità abitativa che abbiamo”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha parlato ad Avellino a margine del Consiglio per l’insediamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. “Bisogna stare attenti – insiste il governatore -. I nostri epidemiologi prevedono il picco a fine luglio, con questi numeri dobbiamo prepararci a una fine estate/autunno delicati. Stiamo lavorando in queste ore per preparare i programmi per affrontare la situazione, le emergenze, e per garantire il massimo di assistenza, di serenità e sicurezza ai nostri concittadini. Ovviamente – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) “Dobbiamo non drammatizzare ma tenere gli occhi aperti: ieri laaveva ilpiùdi. E’ la conferma del fatto che siamo una regione delicata, difficile, a rischio per la densità abitativa che abbiamo”. Lo ha detto il Presidente dellaVincenzo De Luca che ha parlato ad Avellino a margine del Consiglio per l’insediamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. “Bisogna stare attenti – insiste il governatore -. I nostri epidemiologi prevedono il picco a fine luglio, con questi numeri dobbiamo prepararci a una fine estate/autunno delicati. Stiamo lavorando in queste ore per preparare i programmi per affrontare la situazione, le emergenze, e per garantire il massimo di assistenza, di serenità e sicurezza ai nostri concittadini. Ovviamente – ...

