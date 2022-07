Caldo, arriva il picco di Caronte: 20 città da bollino rosso (Di martedì 5 luglio 2022) L’anticiclone africano Caronte continua a tenere in ostaggio l’Italia, con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. In alcune città italiane, infatti, si sono raggiunti picchi di 40 gradi. Secondo il bollettino del ministero della Salute domani sono sono 20 le città da bollino rosso a causa delle elevate temperature. Caldo, arriva il picco di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 5 luglio 2022) L’anticiclone africanocontinua a tenere in ostaggio l’Italia, con temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. In alcuneitaliane, infatti, si sono raggiunti picchi di 40 gradi. Secondo il bollettino del ministero della Salute domani sono sono 20 ledaa causa delle elevate temperature.ildi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

