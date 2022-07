Cagliari, occhi su Zaza del Torino: nodo ingaggio (Di martedì 5 luglio 2022) Il Cagliari ci prova per Zaza del Torino: i rossoblù stanno cercando una prima punta di spessore per la Serie B Non solo Lapadula, ma il Cagliari starebbe pensando anche a Simone Zaza per l’attacco. Con l’uscita di Joao Pedro si cerca un centravanti di spessore per la prossima Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nodo sarebbe l’ingaggio siccome percepisce 1.5 milioni dai granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilci prova perdel: i rossoblù stanno cercando una prima punta di spessore per la Serie B Non solo Lapadula, ma ilstarebbe pensando anche a Simoneper l’attacco. Con l’uscita di Joao Pedro si cerca un centravanti di spessore per la prossima Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport ilsarebbe l’siccome percepisce 1.5 milioni dai granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

