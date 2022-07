A Pomigliano operaio di 29 anni precipita da un pontile di 6 metri | è grave

(Di martedì 5 luglio 2022) I Carabinieri della stazione did’Arco (Napoli) sono intervenuti nel pomeriggio in via Lecce, all’interno di un cantiere edile, dove undi 29to da uninstallato sulla facciata di un’abitazione. Il 29enne, di Napoli, è caduto da un’altezza di circa 6. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che hanno posto il cantiere sotto sequestro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

