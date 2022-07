United | CR7 non si presenta al raduno | ora l' addio è più vicino | ipotesi Barça?

(Di lunedì 4 luglio 2022) Assente per 'motivi familiari' non meglio precisati. Cristiano Ronaldo non si èto stamane al pre -del Manchester, adducendo questioni personali. Il portoghese, peraltro aveva ...

Cristiano Ronaldo non si è presentato stamane al pre - raduno del Manchester, adducendo ... quotidiano spagnola, scrive di un incontro nelle prossime ore tra Mendes, procuratore di, e ...Ronaldo sembra voglia andarsene dallo, e oggi non si è neanche presentato agli allenamenti, ... e dunque potrebbe anche corrispondere al vero la motivazione di, ma sicuramente qualcosa si ...Secondo il Mundo Deportivo, i Red Devils starebbero pensando a punire CR7 negandogli la buonuscita "per giusta causa" dopo gli ultimi atteggiamenti e l'assenza agli allenamenti ...Il giocatore portoghese non si è presentato al primo allenamento dei Red Devils. Il suo futuro è sempre più lontano dal club inglese.