Ultime Notizie – Maltempo | tromba d’aria nel Piacentino | un morto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Unper ilnel. Un uomo stava lavorando in un’azienda agricola di Besenzone, quando è rimasto sotto il muro di una stalla crollato per una violenta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Un violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio la provincia di Piacenza, spostandosi successivamente verso il Modenese. Il temporale nelsi è formato dopo le 18, in Appennino, per poi spostarsi verso le 18.45 su Piacenza, con pioggia e grandine. Poi la cella temporalesca si è spostata verso est interessando Firenzuola, Fidenza, Fontanellato. Presso l’ospedale di Fiorenzuola, sempre nel, il vento ha scardinato diverse lamiere di un controsoffitto, senza arrecare danni a persone. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - PianetaMilan : #Inter, #Calhanoglu fa arrabbiare i dirigenti: tuffo pericoloso dallo yacht - zazoomblog : Ultime Notizie – Roma ubriaca guida contromano su autostrada Fiumicino - #Ultime #Notizie #ubriaca #guida - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: divorzio Lazio-Tare, si rivede Kjaer #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Il Sole 24 ORE

Essere genitori di tre figli non è certo una passeggiata. E le cose si complicano non poco se sei l'erede al trono del Regno Unito. Così da Londra rivelano un'abitudine particolare del principe ...Veneto e Liguria sono colpite in questeore da forte maltempo. Si segnalano danni in Val Bormida dove dei tetti sono stati scoperchiati. Il maltempo di questeore sta imperversando minacciosamente su diverse regioni italiane. Tra queste si segnalano in particolare la Liguria e il Veneto. Nella prima, violente perturbazioni e forti raffiche di vento ... Coronavirus, ultime notizie. Costa: ”Su tavolo governo nessuna misura restrittiva Roma, 3 luglio 2022 – L’Italia chiude la Youth League di Porec con 20 medaglie. Le ultime 5, conquistate oggi, sono arrivate con il kata Juniores e con le ultime categorie di peso del kumite, sempre c ...La cessione del difensore in Germania sbloccherebbe Zaniolo in bianconero, sostituito da Berardi alla Roma. Nuovo contatto Inter-Dybala, ma resta lo stallo.