Trionfo Meloni | psicodramma Conte | sondaggio clamoroso E la Lega va giù

(Di lunedì 4 luglio 2022) Fratelli d'Italia da record, Movimento 5 Stelle ai minimi storici. Nel consuetoSwg sull'orientamento di voto presentato dl direttore Enrico Mentana al Tg La7, lunedì 4 luglio, sono questi i dati più eclatanti. Il partito di Giorgiaè sempre più prima forza politica del panorama nazionale con una crescita, negli ultimi sette giorni, dello 0,2 per cento. Fratelli d'Italia oggi vale il 23,6 per cento. Cresce della stessa misura il Partito democratico che mantiene invariato il distacco. Il Pd è dato al 21,8 per cento, seguito a distanza dalladi Matteo Salvini che continua a perdere terreno. Il Carroccio crede quattro decimali e si attesta al 14,3 per cento. Profondo rosso per il Movimento 5 Stelle alle prese con la scissione di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio e le spinte per uscire dal governo ...