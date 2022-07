Todi | Maestrelli e Fonio centrano il main draw

Pubblicità

TENIPOcom : ATP CH80 Todi - Clay (Second Round Qualifying) Francesco Maestrelli (ITA) def. Giorgio Ricca (ITA) 6-2 6-2

Sui campi in terra rossa del Tennis Club1971 si sono disputati dodici incontri validi per il primo turno di qualificazione. Inizia senza intoppi l'avventura di Francesco Maestrelli che supera il classe 2006 Diego Fornaci. L'argentino Pedro Cachin guida il seeding degli Internazionali di Tennis Città di Todi.