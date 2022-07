**Siccità: Cdm lampo, via libera a stato emergenza per 5 Regioni** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - E' durato una manciata di minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione ha dato via libera allo stato di emergenza per 5 Regioni alle prese con l'allarme siccità: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - E' durato una manciata di minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione ha dato viaallodiper 5 Regioni alle prese con l'allarme siccità: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

