Selvaggia Lucarelli attacca Salmo, lui a distanza di un anno replica, lei risponde e lui la zittisce (Di lunedì 4 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli e la critica a Salmo, lui replica a distanza di un anno dal “concerto abusivo” ed è subito guerra tra i due. Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una nota giornalista la quale pare che sia stata ampiamente attaccata in questi giorni da parte di Salmo. Il giovane rapper sembra che a distanza di circa un anno abbia deciso di vendicarsi per le parole al veleno espresse proprio dalla Lucarelli nei suoi riguardi. Il giudice di Ballando con le stelle non si risparmia mai soprattutto quando c’è da fare polemiche. Ma cosa è accaduto con il giovane rapper? Selvaggia Lucarelli e Salmo, è ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 4 luglio 2022)e la critica a, luidi undal “concerto abusivo” ed è subito guerra tra i due.la conosciamo tutti per essere una nota giornalista la quale pare che sia stata ampiamenteta in questi giorni da parte di. Il giovane rapper sembra che adi circa unabbia deciso di vendicarsi per le parole al veleno espresse proprio dallanei suoi riguardi. Il giudice di Ballando con le stelle non si risparmia mai soprattutto quando c’è da fare polemiche. Ma cosa è accaduto con il giovane rapper?, è ...

