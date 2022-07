Roma, occhio al Napoli: sorpasso degli azzurri per un giocatore (Di lunedì 4 luglio 2022) Dalla Norvegia fino a Roma, da Roma alla Norvegia. In sole 24 ore. Ola Solbakken, esterno del Bodo Glimt classe 1998, ha trascorso in gran segreto una giornata nella Capitale insieme al suo procuratore. La Roma non ha confermato nessun incontro ufficiale con Pinto, e pare che il Napoli potrebbe aver incontrato il giocatore nella sede della Filmauro: la sua visita rimane dunque un mistero. Solbakken Roma Napoli Quello che è certo, però, è che il contratto del norvegese scadrà il 31 dicembre di quest’anno. Dunque, è dal 1 luglio (data di avvio del calciomercato) che Solbakken può firmare con qualsiasi squadra per trasferirsi a parametro zero. L’accordo con il calciatore non dovrebbe essere un problema, ma il Bodo punta a tenerlo fino ai preliminari di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Dalla Norvegia fino a, daalla Norvegia. In sole 24 ore. Ola Solbakken, esterno del Bodo Glimt classe 1998, ha trascorso in gran segreto una giornata nella Capitale insieme al suo procuratore. Lanon ha confermato nessun incontro ufficiale con Pinto, e pare che ilpotrebbe aver incontrato ilnella sede della Filmauro: la sua visita rimane dunque un mistero. SolbakkenQuello che è certo, però, è che il contratto del norvegese scadrà il 31 dicembre di quest’anno. Dunque, è dal 1 luglio (data di avvio del calciomercato) che Solbakken può firmare con qualsiasi squadra per trasferirsi a parametro zero. L’accordo con il calciatore non dovrebbe essere un problema, ma il Bodo punta a tenerlo fino ai preliminari di ...

