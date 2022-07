Ricky Martin nei guai: ordinanza restrittiva contro l’artista – cosa ha combinato? (Di lunedì 4 luglio 2022) Il cantante portoricano è nei guai, essendo stato accusato, nel suo paese d’origine, di stalking da parte di un uomo. l’artista – grazie alla voce dei suoi legali – si è professato del tutto innocente: “Voci completamente infondate”. Ricky Martin non sta passando un bel momento, a causa di alcune grane con la giustizia a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 luglio 2022) Il cantante portoricano è nei, essendo stato accusato, nel suo paese d’origine, di stalking da parte di un uomo.– grazie alla voce dei suoi legali – si è professato del tutto innocente: “Voci completamente infondate”.non sta passando un bel momento, a causa di alcune grane con la giustizia a L'articolo NewNotizie.it.

