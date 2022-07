(Di lunedì 4 luglio 2022)– Il Comune diin collaborazione con Oblong Contemporary Art Gallery di Dubai eorganizza laGal-On” allestita nella Sala delle Grasce aal 172022. La rassegna, porta in Versilia per la prima voltaGal-On, il giovane e quotatissimo artista e fotografo israeliano, famoso per le sue opere underwater.Gal-On, raffinatissimo interprete della fine art, racconta il ritmo del respiro, dei pensieri e delle emozioni in arte: sensazioni palpabili permeate di suggestiva bellezza che si intersecano in questadove le protagoniste assolute sono le modelle in una serie di splendidi ritratti ...

In occasione del festival Pietrasanta ospiterà anche la mostra 'Gal - On', allestita nella Sala delle Grasce dal 25 giugno al 17 luglio, che porta in Versilia per la prima volta le ......il Dap Festival - sesta edizione della rassegna internazionale - le suggestive immaginiGal - On, raffinatissimo interprete israeliano della fine art che ha aperto la sua mostra "" nella ... “Respiri. Yinon Gal-On”, la mostra a Pietrasanta fino al 17 luglio Pronti, via: da oggi al 17 luglio la città sarà un pullulare di eventi dove danza, arte e fotografia la faranno da padrone portando all’attenzione del pubblico artisti di fama internazionale. Questo g ...La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Pietrasanta, della Regione Toscana, del MiC (Ministero della Cultura) ed è sotto l’egida dell’Ambasciata di Danimarca, dell’Ambasciata di Israele e per ...