Pubblicità

Corriere : Sul tetto al prezzo del gas sono stati fatti passi avanti significativi, ma se ne parlerà dopo l’estate: quanto dev… - riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - GiovaQuez : 'Ho subito detto che avremmo dovuto fare concessioni importanti a Putin perché l'occidente avrebbe abbandonato l'Uc… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Putin:?«Avanti con l’offensiva dopo la conquista del #Lugansk»' @sole24ore - M1kM3n : RT @OrtigiaP: BIDEN INCOMPETENTE imbarazzante..il peggiore Presidente e una mina vagante. Ha portato avanti la guerra di Obama ma ha sottov… -

Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir, che oggi ha incontrato al Cremlino il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ha ordina di continuare l'offensiva russa dopo la conquista della regione di Lugansk. .Spero di poterlo fare più'. Putin, avanti con offensiva dopo conquista Lugansk Il presidente russo Vladimir Putin, che oggi ha incontrato al Cremlino il ministro della Difesa Sergei Shoigu, ha ordina di continuare l'offensiva russa dopo la conquista della regione di Lugansk. (AN ...La responsabile, Valentina Melnikova non può fornire delle cifre. «Tanti chiedono aiuto per compilare l’istanza di rinuncia. La legge lo consente ma i comandanti cercano di dissuaderli» ...