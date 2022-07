Previsioni meteo 4-5 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Sulla regione iniziano ad affluire correnti sud-occidentali a tratti instabili. Un fronte proveniente daovest nella notte e l’arrivo di aria più fresca in quota domani, incrementerà l’instabilità, mal’evoluzione rimane molto incerta. Lunedì 04 luglio: Sulla zona montana probabili rovesci o temporali sparsi. Qualche temporalelocalmente potrebbe essere anche un po’ più forte.Martedì 05 luglio: Su tutte le zone già dalla notte e poi anche in giornata saranno probabili rovescie temporali. Qualche temporale potrebbe essere forte. Leggi su udine20 (Di lunedì 4 luglio 2022) Sulla regione iniziano ad affluire correnti sud-occidentali a tratti instabili. Un fronte proveniente daovest nella notte e l’arrivo di aria più fresca in quota domani, incrementerà l’instabilità, mal’evoluzione rimane molto incerta. Lunedì 04: Sulla zona montana probabili rovesci o temporali sparsi. Qualche temporalelocalmente potrebbe essere anche un po’ più forte.Martedì 05: Su tutte le zone già dalla notte e poi anche in giornata saranno probabili rovescie temporali. Qualche temporale potrebbe essere forte.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Ecco le previsioni del tempo per oggi 4 luglio 2022. - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: Tendenze per il trimestre luglio-agosto. Nel complesso temperature superiori alle medie e numero di giorni piovosi inferi… - InMeteo : Previsioni meteo: il caldo africano ha le ore contate! crollo termico e temporali al centro-sud da Giovedì - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: tregua con lieve calo termico e qualche temporale; le previsioni - Ilconservator : RT @MeteoWeb_eu: +++ PREVISIONI #METEO, ULTIME ORE DI CALDO FOLLE: DAL POLO NORD ARRIVA UN FRONTE FREDDO AMMAZZA-ESTATE. ALLARME MALTEMPO E… -