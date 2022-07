Per il Sole24 Ore, i napoletani si fidano ancora molto di Manfredi (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’edizione di questa mattina del Sole 24 Ore pubblica l’edizione 2022 della Governance Poll, la classifica della popolarità dei sindaci italiani da cui si evince che, esattamente nove mesi dopo la sua elezione avvenuta il 4 ottobre 2021, i napoletani si fidano ancora molto di Gaetano Manfredi. Tra il sindaco e la città, quindi, secondo la rilevazione dell’istituto di Antonio Noto, continua la cosiddetta luna di miele. Manfredi – con i napoletani che hanno risposto alla domanda: le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco? – si piazza al quinto posto nella graduatoria dei primi cittadini più amati con un tasso di popolarità ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’edizione di questa mattina del Sole 24 Ore pubblica l’edizione 2022 della Governance Poll, la classifica della popolarità dei sindaci italiani da cui si evince che, esattamente nove mesi dopo la sua elezione avvenuta il 4 ottobre 2021, isidi Gaetano. Tra il sindaco e la città, quindi, secondo la rilevazione dell’istituto di Antonio Noto, continua la cosiddetta luna di miele.– con iche hanno risposto alla domanda: le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco? – si piazza al quinto posto nella graduatoria dei primi cittadini più amati con un tasso di popolarità ...

