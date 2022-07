“Nulla a che fare, mai!”. Calenda rovina i piani di Di Maio e umilia Conte (Di lunedì 4 luglio 2022) «Con Di Maio non ho e non avrò Nulla a che fare». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervistato su Radio24, riguardo all'ipotesi della creazione di un «partito draghiano» di centro che includa «Insieme per il futuro». Calenda ha quindi affermato di aver chiesto al gruppo politico liberale al Parlamento europeo Renew Europe, di cui fa parte Azione, nonché La République en marche del presidente francese Emmanuel Macron, di non far entrare nel gruppo all'Europarlamento l'Ipf di Di Maio. Ma Calenda ne ha anche per il leader del Movimento 5 Stelle: «Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese». Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) «Con Dinon ho e non avròa che». Lo ha detto il leader di Azione Carlointervistato su Radio24, riguardo all'ipotesi della creazione di un «partito draghiano» di centro che includa «Insieme per il futuro».ha quindi affermato di aver chiesto al gruppo politico liberale al Parlamento europeo Renew Europe, di cui fa parte Azione, nonché La République en marche del presidente francese Emmanuel Macron, di non far entrare nel gruppo all'Europarlamento l'Ipf di Di. Mane ha anche per il leader del Movimento 5 Stelle: «Giuseppefa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese».

