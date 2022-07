“Mozzarella con il latte umano”: il reel di Fabiola Di Sotto merita attenzione (Di lunedì 4 luglio 2022) Mozzarella fatta con il latte umano: perché la sola idea fa ribrezzo a molte persone? A spiegarlo ci ha pensato la food blogger Fabiola Di Sotto in uno dei suoi ultimi reel, che intende farci riflettere sui pregiudizi che da sempre affollano le nostre vite. “Io sono un animale tanto quanto la mucca, quindi ho pensato perché non provare a produrre della Mozzarella fatta in casa?” Questa la domanda provocatrice della food blogger Fabiola Di Sotto, da poco diventata mamma, che ci spinge a cambiare prospettiva e a ragionare su un luogo comune largamente accettato ma che (come spesso succede quando si parla di luoghi comuni) non sembra avere alcun fondamento logico. “Perché è considerato normale bere e realizzare alimenti con un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022)fatta con il: perché la sola idea fa ribrezzo a molte persone? A spiegarlo ci ha pensato la food bloggerDiin uno dei suoi ultimi, che intende farci riflettere sui pregiudizi che da sempre affollano le nostre vite. “Io sono un animale tanto quanto la mucca, quindi ho pensato perché non provare a produrre dellafatta in casa?” Questa la domanda provocatrice della food bloggerDi, da poco diventata mamma, che ci spinge a cambiare prospettiva e a ragionare su un luogo comune largamente accettato ma che (come spesso succede quando si parla di luoghi comuni) non sembra avere alcun fondamento logico. “Perché è considerato normale bere e realizzare alimenti con un ...

