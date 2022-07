Marmolada, Messner: “Colpa del caldo globale e delle alte temperature in quota” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Sono profondamente triste per il fatto sulla Marmolada. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo. Probabilmente sotto il ghiaccio si è formato un lago che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere”. Così Reinhold Messner, su Instagram, in merito alla tragedia avvenuta sulla Marmolada. Per l’alpinista e scrittore la causa va ricercata “nel caldo globale e nelle alte temperature in quota di questi giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Sono profondamente triste per il fatto sulla. Moltepersone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo. Probabilmente sotto il ghiaccio si è formato un lago che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere”. Così Reinhold, su Instagram, in merito alla tragedia avvenuta sulla. Per l’alpinista e scrittore la causa va ricercata “nele nelleindi questi giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

