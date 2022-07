Marmolada, l'esperto: 'Sì, è un crollo annunciato' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 4 luglio 2022) Marmolada: 6 morti, 9 feriti e dispersi. "Difficile ci siano superstiti". Video: il crollo "Tutti i ghiacciai del mondo si stanno ritirando in maniera significativa e sulle nostre Alpi il trend non fa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022): 6 morti, 9 feriti e dispersi. "Difficile ci siano superstiti". Video: il"Tutti i ghiacciai del mondo si stanno ritirando in maniera significativa e sulle nostre Alpi il trend non fa ...

fattoquotidiano : Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio” - danicambo : Marmolada, l’esperto: «Il ghiacciaio fonde e crea le condizioni per i crolli. Ma non possiamo fare niente» - infoitinterno : Marmolada, l'esperto: «Addio nevi perenni nel 2035, questo rischio si conosceva» - Gazzettino : #marmolada, l'esperto: «Addio nevi perenni nel 2035, questo rischio si conosceva» - ArtnFoodNews : Leggo spesso di escursionisti morti per valanghe e in questo caso di un ghiacciaio che si scioglie. Tra le vittime… -