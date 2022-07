Le relazioni difettose – Lasciarsi | all’improvviso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 luglio 2022) Cara Ester, ti ho scovata per caso, in un sabato pomeriggio in cui mi ritrovo a prepararmi, piena di dubbi e con qualche timore, per andare a fare aperitivo con un gruppo di perfetti sconosciuti che organizzano eventi nella mia città. Ma perché? Perché se le cose fossero andate come previsto avrei passato questo week end a montare mobili nella casa nuova appena ristrutturata che non vedrò mai, perché il mio ex futuro compagno mi ha lasciata circa un mese fa, in seguito ad una litigata per il controsoffitto che ha scoperchiato un vaso di Pandora alla quale ha fatto seguito un periodo di suo allontanamento per poi mettere la parola fine a una relazione di 5 anni. Alla mia domanda perplessa se non mi amasse più mi ha risposto che il sentimento è cambiato, che molte attenzioni e “cose” (?) che un tempo ci davamo ce le siamo perse., ...