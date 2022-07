L’Amica Geniale, ecco dove potremo rivedere la piccola Lenù! (Di lunedì 4 luglio 2022) Abbiamo conosciuto Elisa Del Genio nella prima stagione della serie tv di successo targata Rai L’Amica Geniale, dove ha interpretato la piccola Lenù, fino a quando poi il ruolo è stato affidato a Margherita Mazzucco. Come sappiamo anche la Mazzucco ha abbandonato la serie per lasciare il posto a una Elena Greco più adulta; infatti il ruolo nella prossima stagione spetterà ad Alba Rohrwacher. La piccola Elisa adesso è cresciuta e a breve tornerà sulle scene con un ruolo del tutto nuovo. La Del Genio infatti ha intrapreso una nuova avventura e dal 30 giugno è al cinema con il film Tenebra. Si tratta di un thriller psicologico che racconta la storia di una madre e di una figlia rinchiuse nel bagagliaio di una macchina da uno squilibrato, e nel film Elisa interpreta Marta, una ragazzina che proprio quel ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 luglio 2022) Abbiamo conosciuto Elisa Del Genio nella prima stagione della serie tv di successo targata Raiha interpretato laLenù, fino a quando poi il ruolo è stato affidato a Margherita Mazzucco. Come sappiamo anche la Mazzucco ha abbandonato la serie per lasciare il posto a una Elena Greco più adulta; infatti il ruolo nella prossima stagione spetterà ad Alba Rohrwacher. LaElisa adesso è cresciuta e a breve tornerà sulle scene con un ruolo del tutto nuovo. La Del Genio infatti ha intrapreso una nuova avventura e dal 30 giugno è al cinema con il film Tenebra. Si tratta di un thriller psicologico che racconta la storia di una madre e di una figlia rinchiuse nel bagagliaio di una macchina da uno squilibrato, e nel film Elisa interpreta Marta, una ragazzina che proprio quel ...

Pubblicità

Josephinebtvs : Il 4 libro dell'amica geniale è un pugno nello stomaco. Non vedo l'ora di finirlo ma non voglio che finisca - gracevicariot : devi sapere che dicono che segno zodiacale abbia tradito jenny proprio con l’attrice di LENÙ dell’amica geniale — n… - missingbower : fa riderissimo che ci ho messo un'ora e mezza per convincermi a continuare a leggere l'amica geniale e ho letto due… - merceedr : RT @printempsdesens: l'amica geniale: storia del nuovo cognome (2020) dir. alice rohrwacher - lluzlunar : qui x dirvi che sono molto felice perché ho incontrato francesco serpico (l’attore che interpreta nino sarratore ne… -

La Rai decide senza preavviso di cancellare l'amata fiction: fan sul piede di guerra Dopo serie come L'amica Geniale, Studio Battaglia e Il Commissario Ricciardi, Noi ha generato un vortice calante non riuscendo a superare i 4 milioni di utenti con un 18,7 per cento di share. Insomma ... Coconino Fest, domani ultima giornata con finale a sorpresa Ore 19 Incontro: "L'amica geniale a fumetti " . Lila e Lenù: la storia di un'amicizia tra donne che è ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Come è nato l'adattamento disegnato del celebre ciclo ... TGCOM Dopo serie come, Studio Battaglia e Il Commissario Ricciardi, Noi ha generato un vortice calante non riuscendo a superare i 4 milioni di utenti con un 18,7 per cento di share. Insomma ...Ore 19 Incontro: "a fumetti " . Lila e Lenù: la storia di un'amicizia tra donne che è ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Come è nato'adattamento disegnato del celebre ciclo ... "L'amica geniale" diventa un fumetto