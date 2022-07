(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I volontari dellaancora in campo per aiutare gli animali selvatici in difficoltà, questa volta ad essere soccorsi sono stati seie due piccoli di altre due specie, tra icinque erano esemplari di gheppio (Falco tinnunculus) e uno di gufo comune (Asio otus), in più ad essere aiutati sono stati un rondone (Apus apus) e una ghiandaia (Garrulus glandarius). Tutti e cinque i gheppi provengono dalla Valle Telesina, quattro di questidella famiglia dei Falconidi sono esemplari giovani e sono stati prelevati, su segnalazione del signor Pasquale Di Palma e famiglia, dai volontari della Sezionedi Benevento Fernando Tresca e Marcello Stefanucci a Puglianello, mentre un ...

Pubblicità

TV7Benevento : La LIPU sannita soccorre 6 uccelli rapaci - - NTR24 : La LIPU sannita soccorre sei uccelli rapaci - ottopagine : La LIPU sannita soccorre 6 uccelli rapaci #Benevento - ilvaglio1 : La LIPU sannita soccorre 6 uccelli rapaci #gheppio #rapaci #lipubenevento #valletelesina #benevento -

TV Sette Benevento

Benevento . I volontari dellaancora in campo per aiutare gli animali selvatici in difficoltà, questa volta ad essere soccorsi sono stati sei uccelli rapaci e due piccoli di altre due specie, tra i rapaci cinque erano ...... San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Montesarchio, Limatola, Cusano Mutri, Cerreto, San ... affiancati dai docenti e dalla preziosa collaborazione di Marcello Stefanucci e dei volontari, i ... La LIPU sannita soccorre 6 uccelli rapaci I volontari della Lipu sannita ancora in campo per aiutare gli animali selvatici in difficoltà, questa volta ad essere soccorsi sono stati sei uccelli rapaci e due piccoli di altre due specie, tra i r ...I volontari della Lipu sannita ancora in campo per aiutare gli animali selvatici in difficoltà, questa volta ad essere soccorsi sono stati sei uccelli rapaci e due piccoli di altre due specie, tra i r ...