Pubblicità

CalcioFinanza : In asta su Memorabid presente e passato della storia della Juventus da Chiellini a Cabrini - sportli26181512 : #Governance #Notizie In asta su Memorabid presente e passato della storia della Juventus: Un vero e proprio tesoro.… -

Corriere della Sera

Per partecipare all', realizzata con il supporto di, questo è il sito ....document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Sul sito.com , attraverso il quale avverrà l', si ... Dalla maglia di CR7 a Euro 2020: i cimeli di Chiellini all’asta per ragazzi con disabilità Il campione, ec difensore della Juventus, ha messo a disposizione i ricordi di una lunga carriera. Il ricavato a favore del progetto benefico «Insuperabili onlus», network di scuole di calcio per giov ...