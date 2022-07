Governo-M5S, rinviato incontro Draghi-Conte (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – rinviato l’incontro tra il premier Mario Draghi e il presidente del M5S Giuseppe Conte. I due si incontreranno mercoledì 6 luglio alle 16.30: lo si apprende da Palazzo Chigi. A quanto si apprende questa mattina Conte, appreso che il presidente del Consiglio si stava recando sul luogo della tragedia della Marmolada, ha inviato a Draghi un messaggio in cui ha manifestato la sua disponibilità a rinviare l’incontro previsto per oggi pomeriggio, così da poter permettere al premier di avere tutto il tempo necessario per il sopralluogo in un momento così delicato. A seguito dell’iniziativa di Conte, i due hanno avuto un colloquio telefonico dove si è convenuto di comune accordo di rinviare l’incontro. La notizia del rinvio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –l’tra il premier Marioe il presidente del M5S Giuseppe. I due si incontreranno mercoledì 6 luglio alle 16.30: lo si apprende da Palazzo Chigi. A quanto si apprende questa mattina, appreso che il presidente del Consiglio si stava recando sul luogo della tragedia della Marmolada, ha inviato aun messaggio in cui ha manifestato la sua disponibilità a rinviare l’previsto per oggi pomeriggio, così da poter permettere al premier di avere tutto il tempo necessario per il sopralluogo in un momento così delicato. A seguito dell’iniziativa di, i due hanno avuto un colloquio telefonico dove si è convenuto di comune accordo di rinviare l’. La notizia del rinvio ...

