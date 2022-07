Gli scempi ambientali e finanziari denunciati da Bottiglieri (Di lunedì 4 luglio 2022) di Michelangelo Russo E’ apparso l’altro giorno, su queste colonne, un articolo inquietante dell’ex Ingegnere Capo del Comune di Salerno Felice Bottiglieri. Per molti anni dirigente dell’Ufficio più delicato del Municipio, sopravvissuto alle tempeste della politica e al ciclone dell’assolutismo dinastico degli ultimi decenni, gentiluomo con lo stile dell’approccio indolore ai problemi, spesso inascoltato come Cassandra, vive questi anni lunghi della pensione facendo il paladino di Italia Nostra, forse la più antica delle associazioni che si battono per l’ambiente. E’ in questa veste che da oltre due anni l’ingegnere Bottiglieri batte la grancassa dello scandalo per gli scempi ambientali e finanziari (col denaro pubblico) che si stanno consumando nell’area portuale di Salerno. Iniziamo dallo sbandierato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 luglio 2022) di Michelangelo Russo E’ apparso l’altro giorno, su queste colonne, un articolo inquietante dell’ex Ingegnere Capo del Comune di Salerno Felice. Per molti anni dirigente dell’Ufficio più delicato del Municipio, sopravvissuto alle tempeste della politica e al ciclone dell’assolutismo dinastico degli ultimi decenni, gentiluomo con lo stile dell’approccio indolore ai problemi, spesso inascoltato come Cassandra, vive questi anni lunghi della pensione facendo il paladino di Italia Nostra, forse la più antica delle associazioni che si battono per l’ambiente. E’ in questa veste che da oltre due anni l’ingegnerebatte la grancassa dello scandalo per gli(col denaro pubblico) che si stanno consumando nell’area portuale di Salerno. Iniziamo dallo sbandierato ...

