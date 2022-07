Gli incredibili complotti sulla tragedia della Marmolada “creata ad hoc” per spostare l’attenzione sul cambiamento climatico

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Leaffermazioni sui social networkvanno in un’unica, drammatica direzione: quella di negare a tutti i costi, anche di fronte all’evidenza, il. Non si sa se per una paura inconscia di come la natura potrebbe ribellarsi o se per una ostinazione ad andare controcorrente su tutto (che sia il covid o che siano i cambiamenti climatici): fatto sta che c’è gente, sui social network, che crede che lasia stataad hoc per concentraresull’emergenza climatica, quella che per “i poteri forti” è l’ennesima battaglia da portare avanti. LEGGI ANCHE > Il ghiacciaio...