Giochi Mediterraneo | calcio; argento Italia | Francia vince 1 - 0

Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - _Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - albtali : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del Mediter… - ClaraPorta4 : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del Mediter… -

ORANO (Algeria) " Finisce con una sconfitta in finale l'avventura dell'Italia aidel. Gli azzurrini, guidati da Daniele Franceschini , si devono arrendere alla Francia che vince per 1 - 0 grazie alla rete di Pirringuel al 68' e conquista così la medaglia d'oro.Argento amarissimo per l'Italia Under 18 aidel: la squadra del tecnico Daniele Franceschini viene sconfitta 1 - 0 dalla Francia in finale, a causa del gol di Lenny Seive Pirringuel al 68'. Per gli azzurrini sfuma il sogno ...È la Francia a vincere la medaglia d’oro nel calcio nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo 2022. Italia che quindi viene battuta in finale nonostante una partita in cui avrebbe ampiamente meritato la ...E’ oro! La Nazionale femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia per 3-1 (26-24, 25-20, 22-25, 25-22) e a nove anni di distanza dall’ultima volta torna sul gradino più al ...