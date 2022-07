Furiosa: le foto dal set svelano il look di Chris Hemsworth (Di lunedì 4 luglio 2022) Le nuove foto scattate sul set del film Furiosa, diretto da George Miller, rivelano il look di Chris Hemsworth. Le nuove foto dal set del film Furiosa, ideato come prequel di Mad Max: Fury Road, svelano il look di Chris Hemsworth nel progetto diretto da George Miller. L'attore sarà uno dei protagonisti dell'atteso film, in arrivo nelle sale nel 2024, in cui potrebbe avere una parte da villain. Gli scatti realizzati sul set di Furiosa mostrano Chris Hemsworth mentre interpreta il personaggio misterioso, rivelando un look molto diverso da quello con cui i fan hanno imparato a conoscerlo e lo vedranno anche in Thor: Love and Thunder. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022) Le nuovescattate sul set del film, diretto da George Miller, rivelano ildi. Le nuovedal set del film, ideato come prequel di Mad Max: Fury Road,ildinel progetto diretto da George Miller. L'attore sarà uno dei protagonisti dell'atteso film, in arrivo nelle sale nel 2024, in cui potrebbe avere una parte da villain. Gli scatti realizzati sul set dimostranomentre interpreta il personaggio misterioso, rivelando unmolto diverso da quello con cui i fan hanno imparato a conoscerlo e lo vedranno anche in Thor: Love and Thunder. ...

Pubblicità

3cinematographe : Le nuove foto dal set di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, svelano il look di Chris Hemsworth - periodramaz : sono convinta di aver sognato che uscivano le foto del set di furiosa speriamo sia un sogno premonitore - infoitinterno : Maltempo, furiosa grandinata in Lombardia: a Maccagno con Pino e Veddasca servono gli spazzaneve | FOTO - AngoloDV : GF VIP: Sophie si scaglia contro una fan (FOTO) #gfvip #basciagoni #sophie #sophandro #sophiecodegoni… - riseupp_ : se dongmin e jk non escono una foto insieme oggi faccio la pazza furiosa -