Fan insegna ad Alvaro Soler a parlare in corsivo (Di lunedì 4 luglio 2022) Una fan ha coronato il suo sogno e ha incontrato il suo idolo Alvaro Soler grazie a TikTok. Ma andiamo con ordine. Lei si chiama Giulia Caselli e su TikTok è diventata famosa seguendo il trend del corsivo lanciato da Elisa Esposito in tempi non sospetti. Nei suoi video Giulia dice – parlando in corsivo – “Teso, teso abbreviazione di tesoro, ndr lo so che ti sto sul cavolo perché dico Ascoli Piceno, ma..”. Ovviamente ‘Ascoli Piceno’, sua città di nascita, viene pronunciata in corsivo ovvero ‘Ascoli Piiiiceeno’. Dopo questa frase di inizio, sempre uguale nei suoi video, Giulia inizia a cantare una canzone. Fra le tante che ha fatto pure El Mismo Sol di Alvaro Soler. pic.twitter.com/JRdFx5OEFo — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 4, 2022 Il video è stato notato dallo stesso ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 luglio 2022) Una fan ha coronato il suo sogno e ha incontrato il suo idolograzie a TikTok. Ma andiamo con ordine. Lei si chiama Giulia Caselli e su TikTok è diventata famosa seguendo il trend dellanciato da Elisa Esposito in tempi non sospetti. Nei suoi video Giulia dice – parlando in– “Teso, teso abbreviazione di tesoro, ndr lo so che ti sto sul cavolo perché dico Ascoli Piceno, ma..”. Ovviamente ‘Ascoli Piceno’, sua città di nascita, viene pronunciata inovvero ‘Ascoli Piiiiceeno’. Dopo questa frase di inizio, sempre uguale nei suoi video, Giulia inizia a cantare una canzone. Fra le tante che ha fatto pure El Mismo Sol di. pic.twitter.com/JRdFx5OEFo — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 4, 2022 Il video è stato notato dallo stesso ...

Pubblicità

StraNotizie : Fan insegna ad Alvaro Soleil a parlare in corsivo - BITCHYFit : Fan insegna ad Alvaro Soler a parlare in corsivo - MCU_Fan_Account : RT @vucciria79: Il pranzo in famiglia, preannunciato all’insegna del “troppo caldo, pranzo leggero”, sta cominciando con un placido: “picch… - kidpixo : @DisAnimePodcast parlando con un colombiano-gapponese che insegna in america, siamo giunti alla conclusione che é c… - Fiorrdicampo : ad essere fan degli U2 but still camminare sotto la pioggia e vedere l’insegna di un bar che si chiama “VOX” mi ha fatto un certo effetto. -