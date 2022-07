Cremonese, Giacchetta: «Accordo per Chiriches, a breve arriva anche Radu. Zanimacchia…» (Di lunedì 4 luglio 2022) Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha fatto il punto sul mercato del club grigiorosso: le sue parole Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha analizzato le mosse di mercato del club lombardo in conferenza stampa. ZANIMACCHIA – «Si tratta di un’operazione che abbiamo portato a termine con la Juventus. La Cremonese ha voluto fortemente riconfermarlo, domani ci sarà l’annuncio. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo, anche se la formula è un prestito con obbligo di riscatto». Radu – «Abbiamo l’Accordo con il ragazzo e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che a breve potremmo vedere anche lui al Centro Sportivo». Chiriches – «Con il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Simone, direttore sportivo della, ha fatto il punto sul mercato del club grigiorosso: le sue parole Simone, ds della, ha analizzato le mosse di mercato del club lombardo in conferenza stampa. ZANIMACCHIA – «Si tratta di un’operazione che abbiamo portato a termine con la Juventus. Laha voluto fortemente riconfermarlo, domani ci sarà l’annuncio. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo,se la formula è un prestito con obbligo di riscatto».– «Abbiamo l’con il ragazzo e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che apotremmo vederelui al Centro Sportivo».– «Con il ...

