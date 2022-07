Copenaghen, sparatoria in centro commerciale: 3 morti (Di lunedì 4 luglio 2022) E' salito a tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri in serata in un centro commerciale a Copenaghen, in Danimarca . Ci sono anche altre tre persone ferite in modo grave. Lo ha riferito l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) E' salito a treil bilancio di unaavvenuta ieri in serata in un, in Danimarca . Ci sono anche altre tre persone ferite in modo grave. Lo ha riferito l'...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : È di tre morti e diversi feriti, tra cui tre gravi, il bilancio della sparatoria commessa ieri in un centro commerc… - Corriere : Copenaghen, spari in un centro commerciale. Vittime e feriti - rtl1025 : ?? La polizia di #Copenaghen ha annunciato che la persona arrestata in connessione alla #sparatoria ad un centro com… - gds975 : #Copenaghen, sparatoria all'interno di un centro commerciale. Poi dice che gli #StatiUniti non sono più un punto di riferimento culturale. - difamari83 : RT @Agenzia_Ansa: È di tre morti e diversi feriti, tra cui tre gravi, il bilancio della sparatoria commessa ieri in un centro commerciale d… -