Chicago | sparatoria alla parata del 4 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –durante laper i festeggiamenti per il 4. Non è ancora chiaro il numero delle vittime. IlSun Times ha riferito che laè iniziata intorno alle 10 del mattino a Highland Park, nella zona nord della città, ma è stata improvvisamente interrotta 10 minuti dopo. Diversi testimoni hanno detto al giornale di aver sentito degli spari. Centinaia di partecipanti– alcuni visibilmente insanguinati – sono fuggiti dal percorso della, lasciandosi dietro sedie, passeggini e coperte. Un giornalista del Sun-Times ha visto coperte poste sopra tre corpi insanguinati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

RaiNews : Sparatoria a Chicago durante le celebrazioni del 4 luglio. Le immagini mostrano il fuggi fuggi delle persone costre… - Agenzia_Ansa : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, almeno un morto seconddo i media locali. Ci sarebbero diversi feriti… - TuttoQuaNews : RT @romatoday: Sparatoria durante la parata del 4 luglio: almeno un morto - mummy53690440 : Sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio, '9 persone colpite' - Mondo - ANSA - SkyTG24 : Chicago, sparatoria durante una parata per il 4 luglio. Media: 'Almeno un morto' -

alla parata del 4 luglio. Laè avvenuta a Highland Park , un sobborgo a circa 40 chilometri a nord di, durante la parata per il 4 luglio, la festa dell'...a Highland Park durante la parata del 4 luglio. Ne ha dato notizia la polizia. il governatore dell'Illinois ha detto che son ostate colpite nove persone. Un reporter del...A nord di Chicago un uomo ha aperto il fuoco durante la parata per il giorno dell'Indipendenza: a terra i corpi delle persone colpite ...Una sparatoria è avvenuta a una parata del 4 luglio negli Stati Uniti in un sobborgo a nord di Chicago , Highland Park, e la polizia ...