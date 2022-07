Calciomercato Roma, in Spagna sicuri: Isco vicinissimo ai giallorossi (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sarebbero vicinissimi a Isco, attualmente svincolato Colpo da 90 in arrivo per la Roma. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i giallorossi sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per l’arrivo di Isco nella Capitale. Lo spagnolo è attualmente svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, e ad aver un ruolo fondamentale nella trattativa sarebbe stato Jorge Mendes; agente sia del trequartista che di José Mourinho. Le pretendenti per Isco non mancano come Betis, Siviglia e Newcastle, ma lo spagnolo pare gradire la destinazione Roma. La fumata bianca sarebbe attesa entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022): isarebbero vicinissimi a, attualmente svincolato Colpo da 90 in arrivo per la. Secondo quanto riportato da AS, infatti, isarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per l’arrivo dinella Capitale. Lo spagnolo è attualmente svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid, e ad aver un ruolo fondamentale nella trattativa sarebbe stato Jorge Mendes; agente sia del trequartista che di José Mourinho. Le pretendenti pernon mancano come Betis, Siviglia e Newcastle, ma lo spagnolo pare gradire la destinazione. La fumata bianca sarebbe attesa entro la prossima settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - infoitsport : Calciomercato Roma, pronto l'assalto a Isco. Dalla Spagna: «Decisivo il procuratore Jorge Mendes» - maryasr__7 : RT @MirabellaIacopo: ??SMENTITA #ISCO. Il giocatore del #RealMadrid non rientrerebbe nei piani della #Roma e di #Mourinho, non è la pista co… -