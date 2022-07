Aprilia | Aleix Espargarò e l’ascesa | il Mondiale 2022 è un obiettivo concreto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il protagonista che non ti aspetti. La moto non iscritti alla corsa al Motoche sorprende (quasi) tutti. È un inizio di stagione davvero positivo per l’, conche occupa, attualmente, la seconda posizione nella classifica piloti. Lo spagnolo 33enne è a soli ventuno punti di distanza da Fabio Quartararo di Yamaha, leader della graduatori individuale e campione del mondo in carica dopo la vittoria dello scorso anno su Francesco Bagnaia. La fiducia a Noale è altissima: la speranza degli outsider è quella di continuare su questa lunghezza d’onda cercando di mettere sempre più pressione al francese.ci crede davvero “Il mioall’inizio della stagione era quello di ...

Aleix Espargarò insegue per la prima volta il sogno del titolo MotoGP: il pilota Aprilia non sa spiegare perché l'exploit sia arrivato ora.