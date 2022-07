Agguato a Napoli, 28enne ferito a colpi di pistola alla schiena (Di lunedì 4 luglio 2022) Torna la paura a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, dove stanotte un ragazzo di 28 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla schiena. L’Agguato è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero. Agguato a Napoli, 28enne ferito alla schiena a colpi di pistola Agli agenti il 28enne ha raccontato che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Torna la paura a Ponticelli, quartiere orientale di, dove stanotte un ragazzo di 28 anni è statodadi arma da fuoco. L’è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero.diAgli agenti ilha raccontato che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pubblicità

cronachecampane : Ponticelli, agguato in via Cleopatra: 28enne ferito alla schiena #agguato #Napoli #ponticelli #villabetania - Open_gol : L'uomo è in coma farmacologico, ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Bari. L'agguato nella tarda sera… - SportdelSud : ???? De Laurentiis non vuole perdere #Koulibaly a parametro zero e valuta le offerte per il centrale senegalese: in… - titty_napoli : RT @misSchianto: Stai a vedere che agguato faccio a quest'allocca che si vuole bere il caffè in terrazzo stamattina: - pierlugrasso74 : @monelloevoluto Luca preistorici. Devo vedere come fare, ma un agguato sotto la barca s'adda fa. Cmq a Napoli, set… -