Aerei, altri scioperi in vista. Il numero uno di Ryanair: "Volerete male come prima ma pagando di più" (Di lunedì 4 luglio 2022) altri problemi in vista per chi vola. È stato proclamato un nuovo sciopero di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. A indire la mobilitazione Filt-Cgil e Uiltrasporti spiegando che "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato da parte aziendale un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". I lavoratori italiani, sottolineano, rivendicano "contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose" e "stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge". I viaggiatori hanno diritto non solo ad assistenza, rimborso o riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria non ...

