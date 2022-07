Adriana Volpe fuori dal GF Vip | la sua reazione ai commenti

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 luglio 2022) Durante la scorsa edizione del GF Vip Sonia Bruganelli ehanno svolto nel migliore dei modi il loro compito. Le due opinioniste sono sempre state sul pezzo, hanno seguito alla perfezione le dinamiche della casa e fatto interventi precisi, come se non bastasse ci hanno anche regalato delle catfight, visto che non erano esattamente bff. Nonostante tutto però sembrava che entrambe sarebbero state sostituite a settembre, ma la scorsa settimana è arrivato il colpo di scena: Sonia dentro,. Dopo le indiscrezioni riportate da tutti i siti di gossip, il profilo Instagram ufficiale del GF Vip ha confermato con un post che le nuove opinioniste saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il sito Gossipetv ha riportato alcuni deisotto a quel post del GF, in ...