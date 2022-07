“Tutti ma lei no”. GF Vip 7, la scelta non piace: Alfonso Signorini sotto assedio (Di domenica 3 luglio 2022) Sonia Bruganelli al GF Vip 7 non piace. Almeno a una parte del pubblico. La decisione di puntare di nuovo su la moglie di Paolo Bonolis è arrivata all’improvviso dopo che, nelle settimane scorse, più volte era arrivata il no per un remake nel ruolo di opinionista. Nel dettaglio Sonia aveva dichiarato: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Sonia Bruganelli al GF Vip 7 non. Almeno a una parte del pubblico. La decisione di puntare di nuovo su la moglie di Paolo Bonolis è arrivata all’improvviso dopo che, nelle settimane scorse, più volte era arrivata il no per un remake nel ruolo di opinionista. Nel dettaglio Sonia aveva dichiarato: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di...

