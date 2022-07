Pogba pronto per il ritorno alla Juve: sui social scrive “Can’t wait” (Di domenica 3 luglio 2022) Paul Pogba, dopo esser stato svincolato dal Manchester United, dovrebbe arrivare a Torino in settimana, per firmare il ritorno in bianconero. Il centrocampista francese è impaziente, lo dimostrano le foto postate sui social con scritto “Can’t wait…”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Paul, dopo esser stato svincolato dal Manchester United, dovrebbe arrivare a Torino in settimana, per firmare ilin bianconero. Il centrocampista francese è impaziente, lo dimostrano le foto postate suicon scritto “…”. SportFace.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Pogba pronto per il ritorno alla #Juve: sui social scrive 'Can't wait' - sportface2016 : #Pogba pronto per il ritorno alla #Juve: sui social scrive 'Can't wait' - baolopargiggia : ESCLUSIVA: #Berlusconi SCA-TE-NA-TO! #Monza pronto a inserirsi per #Pogba e #DiMaria a parametro zero! Fatta per… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (TS) 'La 10 della Juventus sulle spalle di Pogba. Responsabilità e marketing: il polpo pronto a riprendersi la maglia gi… - DanieleFoley76 : RT @forumJuventus: (TS) 'La 10 della Juventus sulle spalle di Pogba. Responsabilità e marketing: il polpo pronto a riprendersi la maglia gi… -