Pier Silvio Berlusconi: «Striscia la Notizia macchina da guerra». A settembre si parte con una super coppia, ecco chi (Di domenica 3 luglio 2022) Giovedì sera sono stati presentati alla stampa i palinsesti della nuova stagione di casa Mediaset. Tantissime le novità e molte riconfereme come quella di Striscia la Notizia che ritorna in onda martedì 27 settembre con una coppia d'esordio che sarà composta da Luca Argentero e Alessandro Siani. Nel corso della presentazione di ieri sera alla stampa delle nuove stagioni tv Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto sottolineare il valore di "Striscia la Notizia" che ha appena concluso un'edizione, come si legge in una nota del tg satirico, con risultati d'ascolto ottimi e una centralità editoriale assoluta. «'Striscia'», ha detto ai giornalisti l'Amministratore delegato Mediaset, «è una macchina da guerra».

