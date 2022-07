Perfetti sconosciuti, Supereroe per caso o Nemesi? La tv del 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 3 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”. Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta dal caso di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. Ma sarà vero o si tratta di una strategia per evadere? Nel secondo, Irene cerca insistentemente Mina perché per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 luglio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”. Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta daldi Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare. Ma sarà vero o si tratta di una strategia per evadere? Nel secondo, Irene cerca insistentemente Mina perché per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di ...

