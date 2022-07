Pensione: se sei nato in questo anno puoi andare prima (Di domenica 3 luglio 2022) Coloro che sono nati nell’anno 1959 scelgono una Pensione anticipata tramite l’INPS, queste soluzioni sono ottimali per le donne. Ma entriamo nel dettaglio per comprenderne i pro e i contro. Riguardo la caccia alla Pensione accade sempre che i lavoratori sono più preoccupati dato che non hanno spesso delle certezze o conferme in merito. Le varie riforme se da un lato sono a vantaggio dei pensionati, dall’altro hanno spesso degli svantaggi e controindicazioni da considerare. Pensione, se sei nato in questo anno puoi andare prima(pixabay.com)Non dimentichiamo che la riforma Fornero ha pesantemente inasprito il sistema previdenziale italiano, creando dei disagi circa le pensioni dei ... Leggi su formatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Coloro che sono nati nell’1959 scelgono unaanticipata tramite l’INPS, queste soluzioni sono ottimali per le donne. Ma entriamo nel dettaglio per comprenderne i pro e i contro. Riguardo la caccia allaaccade sempre che i lavoratori sono più preoccupati dato che non hspesso delle certezze o conferme in merito. Le varie riforme se da un lato sono a vantaggio dei pensionati, dall’altro hspesso degli svantaggi e controindicazioni da considerare., se seiin(pixabay.com)Non dimentichiamo che la riforma Fornero ha pesantemente inasprito il sistema previdenziale italiano, creando dei disagi circa le pensioni dei ...

