Modric: «Ancelotti è unico, tutti andrebbero in guerra per lui»

Intervistato da Sportske, Luka Modric ha parlato di molti temi, tra i quali il suo rapporto con Ancelotti. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

Ancelotti – «Questo sarà il mio ultimo anno? Finché mi sentirò bene e gli allenatori mi stimeranno, andrò avanti senza pormi limiti. Ancelotti ha portato calma, stabilità e creato un clima di fiducia reciproca e fiducia nelle proprie forze. Ancelotti è unico nel trattare con i giocatori. Il suo approccio è così positivo e umile, così corretto, che non c'è possibilità che qualcuno abusi della sua fiducia. Tutti andrebbero in guerra per lui».

