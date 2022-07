Marmolada | crolla blocco di ghiaccio | 15 persone coinvolte | 4 morti e 7 feriti di cui uno in condizioni critiche

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un importante blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta… - SkyTG24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - repubblica : Crolla del seracco sulla Marmolada: dalle prime informazioni 15 coinvolti 7 feriti, uno grave - agenzia_nova : Crolla un ampio pezzo di ghiaccio sulla #Marmolada: sette i feriti soccorsi, uno in condizioni critiche - fcolarieti : Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada, ci sono vittime e feriti -

È crollato un importante seracco di ghiaccio in Marmolada. Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate Per la parte veneta sono già operativi i 2 elicotteri del Suem 118 della ...Un seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni ...